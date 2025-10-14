Arriva a Palermo il Festival AI workshop gratuiti per usare l’intelligenza artificiale nei prodotti di tutti i giorni
Dal 17 al 19 ottobre un iconico store di Palermo ospita il Festival AI: tre giorni di esperienze pratiche per vivere da vicino il futuro della tecnologia. Un evento unico, che unisce formazione, intrattenimento e innovazione, portando al centro dell’attenzione i prodotti che hanno già fatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
GDS: PALERMO, ARRIVA LA CAPOLISTA? NIENTE PAURA Di Redazione Forzapalermo.it È cominciata la settimana che conduce a Palermo-Modena, una gara che vale il primo posto in classifica e che in città si prepara come un vero evento. Come scrive Al - facebook.com Vai su Facebook
Arriva a Palermo il Festival AI, workshop gratuiti per usare l’intelligenza artificiale nei prodotti di tutti i giorni - Dal 17 al 19 ottobre un iconico store di Palermo ospita il Festival AI: tre giorni di esperienze pratiche per vivere da vicino il futuro della tecnologia. Secondo mondopalermo.it
Il primo Festival AI a Palermo - Dal 17 al 19 ottobre un iconico store di Palermo ospita il Festival AI: tre giorni di esperienze pratiche per vivere da vicino il futuro della tecnologia. Segnala palermotoday.it