Arriva a Palermo il Festival AI workshop gratuiti per usare l’intelligenza artificiale nei prodotti di tutti i giorni

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre un iconico store di Palermo ospita il Festival AI: tre giorni di esperienze pratiche per vivere da vicino il futuro della tecnologia. Un evento unico, che unisce formazione, intrattenimento e innovazione, portando al centro dell’attenzione i prodotti che hanno già fatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Arriva a Palermo il Festival AI, workshop gratuiti per usare l’intelligenza artificiale nei prodotti di tutti i giorni - Dal 17 al 19 ottobre un iconico store di Palermo ospita il Festival AI: tre giorni di esperienze pratiche per vivere da vicino il futuro della tecnologia. Secondo mondopalermo.it

arriva palermo festival workshopIl primo Festival AI a Palermo - Dal 17 al 19 ottobre un iconico store di Palermo ospita il Festival AI: tre giorni di esperienze pratiche per vivere da vicino il futuro della tecnologia. Segnala palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Palermo Festival Workshop