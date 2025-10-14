Arresto cardiaco alla guida tre giovani atleti salvano un uomo col defibrillatore

Un uomo di 62 anni, che era in auto insieme alla moglie nella serata del 13 ottobre, a Cotrebbia di Calendasco, ha avuto un improvviso malore che gli ha provocato un arresto cardiaco. Nell’auto dietro alla coppia, c’erano tre ragazzi, tutti ventenni, che stavano andando ad un allenamento di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it