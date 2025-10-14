Arresto cardiaco alla guida tre giovani atleti salvano un uomo col defibrillatore
Un uomo di 62 anni, che era in auto insieme alla moglie nella serata del 13 ottobre, a Cotrebbia di Calendasco, ha avuto un improvviso malore che gli ha provocato un arresto cardiaco. Nell’auto dietro alla coppia, c’erano tre ragazzi, tutti ventenni, che stavano andando ad un allenamento di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VA IN ARRESTO CARDIACO: SALVATAGGIO DA MANUALE GRAZIE AL 118 E AI FAMILIARI DELL'UOMO https://www.napolitoday.it/cronaca/salvato-infarto-118.html - facebook.com Vai su Facebook
https://larena.it/territorio-veronese/villafranchese/erb%C3%A8-arresto-cardiaco-calciatore-1.12817346… Provincia di #Verona Arresto cardiaco in campo per un giovane calciatore - X Vai su X
Arresto cardiaco, sopravvive meno di 1 su 10: si punta (anche) sulla app “trova-defibrillatore” - Massaggio cardiaco e soprattutto la scossa del defibrillatore possono salvare la vita. Secondo repubblica.it
Arresto cardiaco, al via «VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare» - Italian resuscitation council (Irc) decine di eventi gratuiti e aperti al pubblico in tutta Italia in cui ci saranno dimostrazioni pratiche di primo soccorso insieme ad attività ludico- Segnala corriere.it
Guida per 15 chilometri con l’infarto in corso: 5' dopo l'arrivo in pronto soccorso l'arresto cardiaco, ma viene salvato - Un turista ciociaro è stato colto da un infarto in piena notte, ma, con tutta probabilità sottovalutando il malessere in corso, ... Scrive ilmessaggero.it