Arrestato un uomo a Partinico | Ha abusato di una bambina di 6 anni

L'accusa è pesante: avrebbe abusato sessualmente di una bambina di 6 anni. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne, residente a Partinico, arrestato dopo una breve indagine, avviata in seguito alla denuncia presentata dalla madre, che si è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

