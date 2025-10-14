Arrestato un uomo a Partinico | Ha abusato di una bambina di 6 anni

Palermotoday.it | 14 ott 2025

L'accusa è pesante: avrebbe abusato sessualmente di una bambina di 6 anni. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne, residente a Partinico, arrestato dopo una breve indagine, avviata in seguito alla denuncia presentata dalla madre, che si è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

