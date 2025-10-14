Arrestato a Latina il ladro del colpo da 60mila euro a Lucca
Lucca, 14 ottobre 2025 - È stato arrestato a Latina e sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico il presunto responsabile di un furto in abitazione avvenuto a Lucca nel febbraio 2024, durante il quale furono sottratti beni per un valore superiore ai 60mila euro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato individuato grazie a sofisticate analisi del Dna eseguite su tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine. Schianto mortale, fuggivano all’alt dei carabinieri La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri, in seguito a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
