Armi e droga in casa arrestato 30enne a Pulsano

Tarantini Time Quotidiano Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Manduria, con il supporto dei militari della Stazione di Pulsano, hanno arrestato un uomo di circa 30 anni, residente del posto e già noto alle forze dell’ordine, poiché presunto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di coltelli a scatto e di materiale ritenuto di interesse investigativo, tra cui stupefacenti, munizioni e refurtiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Armi e droga in casa, arrestato 30enne a Pulsano

