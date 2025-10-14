Armani ok unanime | Piacenza gli dedicherà una via centrale o un luogo significativo

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicuramente Piacenza saprà ricordare Giorgio Armani intitolandogli una via o un luogo pubblico. Il Consiglio comunale, con voto unanime, è d’accordo. La proposta presentata dal centrodestra è stata accolta favorevolmente dall’aula. «Chiediamo tempi celeri - ha spiegato Jonathan Papamarenghi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

