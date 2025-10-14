Intervento insolito per gli agenti della Contea di Maricopia, in Arizona. Gli uomini dello sceriffo sono infatti intervenuti con un elicottero per soccorrere un cane rimasto ferito durante un’escursione. Grazie a una speciale imbracatura, l'animale è stato salvato e trasportato dal veterinario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arizona, cane si fa male durante un'escursione con i padroni: soccorso con un elicottero