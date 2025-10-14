Arizona cane si fa male durante un' escursione con i padroni | soccorso con un elicottero

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento insolito per gli agenti della Contea di Maricopia, in Arizona. Gli uomini dello sceriffo sono infatti intervenuti con un elicottero per soccorrere un cane rimasto ferito durante un’escursione. Grazie a una speciale imbracatura, l'animale è stato salvato e trasportato dal veterinario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

arizona cane si fa male durante un escursione con i padroni soccorso con un elicottero

© Tgcom24.mediaset.it - Arizona, cane si fa male durante un'escursione con i padroni: soccorso con un elicottero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Arizona Cane Fa Male