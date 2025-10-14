Aridge presenta il nuovo X3-F | metà auto metà aereo capace di decollare e atterrare

Il futuro della mobilità ha preso forma nei cieli del Medio Oriente. Durante una spettacolare dimostrazione pubblica a Dubai, il colosso cinese Aridge, leader asiatico nella produzione di auto volanti, ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello X3-F, un veicolo ibrido progettato per decollare e atterrare verticalmente. La dimostrazione a Dubai. La presentazione ha attirato centinaia di giornalisti, investitori e appassionati di tecnologia da tutto il mondo. L’X3-F è stato mostrato in azione su una pista allestita nei pressi del Dubai World Central, dove il veicolo ha eseguito un decollo verticale, un volo dimostrativo a bassa quota e un atterraggio controllato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

