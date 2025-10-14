Aria emozionante d' autunno a Palazzolo con l' arte e la cultura

Sono porte, praticamente sempre aperte, quelle dello Spazio d' Arte di via Roma 50 a Palazzolo dello Stella. Continuano fino al 18 ottobre la mostra d'arte collettiva sul tema della Sofferenza e la personale di Lucina Villotti. Sabato 18, alle 11.00, verrà presentato il libro Electra di Andrea. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Teatro Gloria Cinema. Lina Sastri · Voce E Notte. Che emozione... respirar l'aria del Teatro San Carlo grazie all'ospitata di sua maestà Lina Sastri La comp.stabile del GLRIA non poteva mancare. Una serata emozionante e all'insegna di tanta arte e appl - facebook.com Vai su Facebook

I laghi di Plitvice in autunno: foliage, aria frizzante e acque cristalline nel cuore della Croazia - Passeggiate suggestive su ponticelli in legno tra cascate, panorami e colori indimenticabili, in boschi incendiati dal rosso, dall’arancio e dal giallo ... Riporta quotidiano.net

Incantevoli boschi d’autunno - Boschi, rilievi e vallate compongono un magnifico affresco con tutte le sfumature di rosso, oro e giallo, da scoprire passo dopo pa ... Da msn.com

Sei eventi “fuori dall’ordinario” per vivere l’autunno all’aria aperta - In autunno l’Italia rivela un volto autentico e suggestivo: dai paesaggi che si accendono di colori caldi e brillanti ai suoni della natura che invitano a rallentare fino alle tradizioni del Paese che ... Riporta ansa.it