Argentina-Italia viaggio a ritmo di tango
Sesto appuntamento del Rossini Open al Teatro San Lorenzo di Lugo con un affascinante programma dedicato al tango argentino, “Tango Suites - Arie, Danze e Improvvisi dall’Argentina all’Italia”, eseguito da un ensemble di 21 elementi dell’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e l’eclettico compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista Daniele di Bonaventura (si comincia alle 20.30). I musicisti si esibiscono in un suggestivo concerto che spazia da arrangiamenti delle Tango Suite di Carlos Gardel ad un omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla, per finire con una selezione di brani dal sapore mediterraneo dello stesso di Bonaventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
