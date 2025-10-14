Arezzo Cristiano Romani Lega | Un nuovo inizio Con 1464 voti abbiamo cambiato la politica aretina
“È stata una bellissima campagna elettorale, condotta con il mio grande Team Vannacci Giorgio Vasari di Arezzo e con tanti amici sparsi per tutta la provincia”. Con queste parole Cristiano Romani, candidato della Lega alle elezioni regionali, ha commentato il risultato ottenuto alle urne, dove ha raccolto 1464 preferenze, che definisce “1464 attestati di fiducia”. Pur non essendo riuscito ad accedere al Consiglio Regionale, Romani ha sottolineato la soddisfazione per un risultato che considera “una vittoria politica e morale”. “Non sono passato – ha spiegato – per la bassa percentuale del partito, ma la soddisfazione di aver vinto questa battaglia, nonostante l’inferiorità di mezzi, rende questa impresa ancora più bella e memorabile”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
