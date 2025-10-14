Arca Sud Salento le linee programmatiche per il patrimonio abitativo

LECCE – L'amministratore unico di Arca Sud Salento (ex Iacp) ha presentato oggi le linee programmatiche per il 2026. Cosimo Casilli ha messo al centro della sua illustrazione la continuità amministrativa, la trasparenza e la modernizzazione dei processi.All'incontro erano presenti, oltre ai.

