Arca Sud Salento le linee programmatiche per il patrimonio abitativo
LECCE – L’amministratore unico di Arca Sud Salento (ex Iacp) ha presentato oggi le linee programmatiche per il 2026. Cosimo Casilli ha messo al centro della sua illustrazione la continuità amministrativa, la trasparenza e la modernizzazione dei processi.All’incontro erano presenti, oltre ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vi aspettiamo…. Domani 12 ottobre a Vedano Olona in Arca del Seprio…! #festamedioevale #domenicainfesta #medioevo - facebook.com Vai su Facebook
Arca Sud Salento, le linee programmatiche per il patrimonio abitativo - L’amministratore unico Cosimo Casilli ha presentato gli ambiti di intervento per il 2026: migliore gestione degli alloggi e rapporti con l’utenza. Riporta lecceprima.it
Arca Sud Salento, presentate le linee programmatiche 2026 - Sono state illustrate dall’amministratore unico Cosimo Casilli alla presenza dei dirigenti dell’Agenzia e dei rappresentanti delle organizzazio ... Si legge su leccesette.it