ARC Raiders rivoluziona il modello live service | Progressione libera e ricompense esclusive

Embark Studios ha pubblicato sul sito ufficiale di ARC Raiders un importante aggiornamento che cambia radicalmente il modo di intendere gli sparatutto cooperativi online. A differenza della maggior parte dei titoli live service, i giocatori potranno scegliere liberamente se resettare o meno i propri progressi, senza alcun obbligo imposto dagli sviluppatori. Nei giochi con struttura stagionale, come Escape from Tarkov o The Division, il reset periodico dei progressi è una pratica comune per garantire equità tra i partecipanti. Tuttavia, questo sistema spesso penalizza chi ha dedicato molto tempo alla crescita del proprio personaggio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - ARC Raiders rivoluziona il modello live service: Progressione libera e ricompense esclusive

Scopri altri approfondimenti

ARC Raiders: Embark Studios introduce un sistema di progressione flessibile - Con un post ufficiale sul sito di ARC Raiders, gli sviluppatori di Embark Studios hanno annunciato un’importante novità che distingue il loro sparatutto cooperativo da molti altri titoli live ... Scrive techgaming.it

ARC Raiders gratis? Solo per chi compra una GeForce RTX 5000 - NVIDIA ha annunciato il nuovo bundle delle schede GeForce RTX 5000: si tratta di ARC Raiders Deluxe Edition, nuovo titolo di Embark Studios. Scrive hwupgrade.it

ARC Raiders è stato rimandato ancora e ancora per un grande motivo: non era per nulla divertente - Uno dei problemi era che inizialmente il gioco non era proprio divertente e quindi il team dovette cambiare un po' tutto. Scrive msn.com