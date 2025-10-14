Arbitro Bayern Monaco Juventus Women | designato il fischietto del match di Women’s Champions League Chi dirigerà il match

Arbitro Bayern Monaco Juventus Women Women, designazione di lusso: la super sfida in casa delle bavaresi affidata all’esperta direttrice di gara francese. Una designazione di lusso per una partita che si preannuncia stellare. Per la delicatissima trasferta di Champions League in casa del  Bayern Monaco, in programma giovedì 16 ottobre alle ore 21:00, la UEFA ha scelto una delle figure più autorevoli e rispettate del panorama arbitrale mondiale: la francese  Stéphanie Frappart. Una garanzia di esperienza e competenza per una delle sfide più importanti del girone per le  Juventus Women. Arbitro Juve Women: una sestina tutta francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

