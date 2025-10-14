Arbitro 15enne intimorito da genitori sugli spalti l' allenatore ritira la squadra

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Ancora un episodio sconcertante su un campo da gioco. Sabato scorso un giovanissimo arbitro, 15 anni, peraltro alla sua prima direzione di gara, è stato insultato pesantemente durante il match Atletico Levane Leona - Fortis Arezzo, categoria Giovanissimi B, con calciatori nati nel 2012. L’episodio lo racconta sulla sua pagina Facebook un genitore di un giocatore della Fortis Arezzo presente alla gara: “Un bell'impianto non produce ottimi giocatori e né tanto meno ottimi genitori. Questo potrebbe essere il leitmotiv di quanto visto e vissuto lo scorso sabato pomeriggio sulle tribune del bel campo da calcio della società Atletico Levane Leona, che di "leonino" ha soprattutto uno sparuto gruppo di leopardate mamme che forse innervosite dalle lunghe file dal parrucchiere il sabato hanno preferito scagliare la felina rabbia contro il giovanissimo direttore di gara”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

