Arbitro 15enne intimorito da genitori e dirigenti l' allenatore avversario ritira la squadra
La denuncia è arrivata da un genitore via facebook. Ha raccontato che sabato scorso, 11 ottobre, una partita di calcio giovanile è finita anzitempo perché l'arbitro, intimorito dagli improperi provenienti dalle tribune e dall'atteggiamento poco amichevole di alcuni tesserati, si stava trovando in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
#AIAPARMA Serie D Brusaporto - Pavia Assistente: Domenica 12 Ottobre - Ore 15:00 Stadio Comunale - Brusaporto (BG) Eccellenza Lombardia Offanenghese - Cellatica Arbitro: - facebook.com Vai su Facebook
Arbitro assicurativo: cos’è e come funziona. Al via dal 15 gennaio 2026 • Dal 15 gennaio 2026 entra in funzione l’Arbitro Assicurativo, il nuovo organismo indipendente istituito dall’IVASS per risolvere in modo rapido, semplice ed economico le controver… - X Vai su X
15enne suicida per bullismo, carabinieri ascoltano i genitori - Questa mattina i familiari di Paolo, il quindicenne che nei giorni scorsi si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano (Latina), dopo essere stato vittima di ... Secondo notizie.tiscali.it