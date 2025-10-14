Arbitro 15enne intimorito da genitori e dirigenti l' allenatore avversario ritira la squadra

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La denuncia è arrivata da un genitore via facebook. Ha raccontato che sabato scorso, 11 ottobre, una partita di calcio giovanile è finita anzitempo perché l'arbitro, intimorito dagli improperi provenienti dalle tribune e dall'atteggiamento poco amichevole di alcuni tesserati, si stava trovando in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

