Arancia meccanica a Tarquinia 42enne torna in carcere | Amici in casa e uscite durante i domiciliari
È tornato in carcere il 42enne di Tarquinia che, insieme a due complici, ha messo in atto una “Arancia meccanica” ai danni di un 36enne del posto: legato alla sedia per oltre un'ora, è stato pestato e minacciato di essere fatto a pezzi con la motosega elettrica accesa e puntata al collo per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
