Aquileia | grande successo in Basilica per il forum internazionale La Bellezza che Accoglie
Sono state in totale più di cinquecento le persone che hanno partecipato sabato ai vari momenti del primo forum internazionale sul tema dell’accessibilità e dell’accoglienza nel mondo della cultura “La Bellezza che Accoglie” organizzato e ospitato dalla Basilica Patriarcale di Aquileia, patrimonio UNESCO dal 1998. Il forum, che ha ricevuto il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio del Ministero per le Disabilità e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, è stato aperto dai saluti dell’Arcivescovo Metropolita di Gorizia Mons. 🔗 Leggi su Udine20.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È iniziata Barcolana 57, la regata più grande del mondo. Con l’occasione, Aquileia rinnova il suo legame millenario con l’acqua. Forza vitale e, al tempo stesso, elemento fragile, attraverso un evento capace di unire storia, natura e scoperta: “Aquileia: porta - facebook.com Vai su Facebook
Aquileia: grande successo in Basilica per il forum internazionale La Bellezza che Accoglie - Sono state in totale più di cinquecento le persone che hanno partecipato sabato ai vari momenti del primo forum internazionale sul tema dell’accessibilità e dell’accoglienza nel mondo della cultura “L ... Scrive udine20.it
Aquileia, la nuova stagione dei Concerti in Basilica - Ricchissimo il calendario dell’edizione 2025 dei Concerti in Basilica, rassegna organizzata dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia insieme al Coro Polifonico di Ruda e ospitata, ... Lo riporta rainews.it
Basilica Aquileia si candida a ospitare tavolo Russia-Ucraina - La millenaria Basilica Patriarcale di Aquileia potrebbe diventare la sede dei prossimi negoziati di pace fra Kiev e Mosca. Segnala ansa.it