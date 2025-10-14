Aquileia | grande successo in Basilica per il forum internazionale La Bellezza che Accoglie

Udine20.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state in totale più di cinquecento le persone che hanno partecipato sabato ai vari momenti del primo forum internazionale sul tema dell’accessibilità e dell’accoglienza nel mondo della cultura  “La Bellezza che Accoglie”  organizzato e ospitato dalla Basilica Patriarcale di Aquileia, patrimonio UNESCO dal 1998. Il forum, che ha ricevuto il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio del Ministero per le Disabilità e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, è stato aperto dai saluti  dell’Arcivescovo Metropolita di Gorizia Mons. 🔗 Leggi su Udine20.it

aquileia grande successo in basilica per il forum internazionale la bellezza che accoglie

© Udine20.it - Aquileia: grande successo in Basilica per il forum internazionale La Bellezza che Accoglie

Contenuti che potrebbero interessarti

aquileia grande successo basilicaAquileia: grande successo in Basilica per il forum internazionale La Bellezza che Accoglie - Sono state in totale più di cinquecento le persone che hanno partecipato sabato ai vari momenti del primo forum internazionale sul tema dell’accessibilità e dell’accoglienza nel mondo della cultura “L ... Scrive udine20.it

Aquileia, la nuova stagione dei Concerti in Basilica - Ricchissimo il calendario dell’edizione 2025 dei Concerti in Basilica, rassegna organizzata dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia insieme al Coro Polifonico di Ruda e ospitata, ... Lo riporta rainews.it

Basilica Aquileia si candida a ospitare tavolo Russia-Ucraina - La millenaria Basilica Patriarcale di Aquileia potrebbe diventare la sede dei prossimi negoziati di pace fra Kiev e Mosca. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aquileia Grande Successo Basilica