Apro l’anima e gli occhi Il codice delle emozioni quattro appuntamenti letterari a Este

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Este, in collaborazione con il Patronato SS. Redentore e la Libreria Gregoriana Estense, promuove la rassegna culturale Apro l’anima e gli occhi. Il codice delle emozioni, che si terrà a Este nei giorni 15, 18, 24 e 25 ottobre 2025.«Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Apro L8217anima Occhi Codice