Aprilia viola il divieto di avvicinamento all’ex | arrestata dopo l’allarme del braccialetto elettronico
Donna di 36 anni arrestata ad Aprilia per violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagno, segnalata dal braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
? Aprilia, viola il divieto di avvicinamento all’ex marito - facebook.com Vai su Facebook
Aprilia, viola il divieto di avvicinamento all’ex: arrestata dopo l’allarme del braccialetto elettronico - Donna di 36 anni arrestata ad Aprilia per violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagno, segnalata dal braccialetto elettronico. Da virgilio.it
Braccialetto elettronico suona, 19enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla madre - L’allarme del braccialetto elettronico ha consentito ai Carabinieri di intervenire tempestivamente, sorprendendo il giovane in violazione del divieto di avvicinamento. Lo riporta latinaoggi.eu
Sermoneta, arrestato 19enne: violato il divieto di avvicinamento alla persona dalla quale era stato allontanato - Sermoneta, 19enne arrestato in flagranza: il braccialetto elettronico segnala l’avvicinamento alla vittima. Come scrive latinaquotidiano.it