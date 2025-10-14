Apre il Cash & Carry a Portogruaro inaugurazione con promo speciali

Veneziatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Portogruaro inaugura il punto vendita C+C Cash & Carry del gruppo Unicomm, associato a Selex. Il taglio del nastro, nella struttura in via Arma Aeronautica 18A, è in programma giovedì 16 ottobre e per l'occasione, fino al 1° novembre, sarà in vigore una speciale promozione: ogni 150€ di spesa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

CDC apre il cash &amp; carry a Mestre - Il punto vendita si estende su una superficie di circa 350 mq e dispone di un'area demo dedicata alle ultime novità e alle soluzioni IT più interessanti. Segnala channelcity.it

Focelda apre un nuovo Cash&amp;Carry a Palermo - Focelda, specializzata nella distribuzione prodotti di informatica, ha di recente inaugurato un nuovo Cash&Carry a Palermo, al fine di estendere in maniera sempre più capillare sul territorio la ... Da distribuzionemoderna.info

Marghera: Apre Cash &amp; Carry Unicomm - Apre oggi a Marghera (Venezia) il nuovo Cash & Carry C+C del Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale). Secondo mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Apre Cash Amp Carry