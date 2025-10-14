Appuntamento in biblitoeca nell' autunno con quattro Scrittori a km zero
Venerdì 17 ottobre si terrà il primo dei quattro appuntamenti che rientrano sotto le insegne di “Scrittori a km zero”, per una nuova edizione 'autunnale’ della rassegna letteraria promossa dalla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini che si terrà presso i locali di viale Paolo Guidi 108.Il primo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
