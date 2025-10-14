Appuntamenti con la storia Verucchio celebra il suo passato e guarda al futuro
Anche quest’anno torna la Festa della Storia, un appuntamento ormai consolidato nella vita culturale di Verucchio. Quest’anno si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre, con un ricco programma che coinvolgerà la Rocca Malatestiana e il Museo Civico Archeologico, offrendo due giornate dedicate alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
