Approvata all' unanimità la mozione sul conflitto israelo-palestinese | La soluzione è due popoli due Stati
Si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, una seduta del consiglio comunale di San Mauro Pascoli interamente dedicata al conflitto tra Israele e Palestina ed all’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza. Una seduta consiliare convocata ad hoc sul tema, con l’intento di convergere su. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
A Ventimiglia quattro mozioni per riconoscere lo Stato di Palestina: tutte approvate, ma con voti diversi - Sindaco Di Muro: «Spiace che in un clima di conflitto non abbiamo trovato una sintesi per evitare un conflitto tra gruppi consiliari rispetto a un tema che dovrebbe vederci tutti uniti» ... Lo riporta riviera24.it