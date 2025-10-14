Approfitta di un’anziana in coda al supermercato e le sfila il portafoglio dalla borsa | arrestata 25enne dell’Est
I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato, in flagranza di reato, una 25enne dell’est Europa, ritenuta la presunta responsabile di furto aggravato ai danni di una 80enne residente in provincia.I fatti risalgono a domenica 12 ottobre, quando, intorno a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
