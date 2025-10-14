Apple TV+ cambia nome in vista del lancio in streaming di F1 The Movie

(Adnkronos) – Apple ha annunciato profondi cambiamenti per il suo servizio di contenuti video originali in streaming, a partire dal nome, che da Apple TV+ passerà a un più immediato Apple TV. L'annuncio è stato dato in calce al comunicato stampa che è stato diffuso negli Stati Uniti per l'arrivo sulla piattaforma di F1 The . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com