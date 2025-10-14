Lo streamer ha deciso per un restyling totale della piattaforma che in poco tempo si è distinta come una delle migliori del panorama tv. Apple ha deciso di rinominare il suo servizio streaming dopo sei anni di attività, passando da Apple TV+ a Apple TV, affiancando il nome della piattaforma streaming con quello del dispositivo della smart TV e dell'app collegata. La notizia è stata rivelata ieri da Apple in maniera piuttosto discreta e quasi sotto traccia, tramite un comunicato stampa che annunciava il debutto in streaming del film F1 con Brad Pitt. Il rebranding di Apple TV+ "Apple TV+ è ora semplicemente Apple TV" si legge nel comunicato "con una nuova vibrante identità". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Apple TV cambia nome: addio al “plus” e nuovo rebranding per il servizio streaming