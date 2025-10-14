Apple TV cambia nome | addio al plus e nuovo rebranding per il servizio streaming
Lo streamer ha deciso per un restyling totale della piattaforma che in poco tempo si è distinta come una delle migliori del panorama tv. Apple ha deciso di rinominare il suo servizio streaming dopo sei anni di attività, passando da Apple TV+ a Apple TV, affiancando il nome della piattaforma streaming con quello del dispositivo della smart TV e dell'app collegata. La notizia è stata rivelata ieri da Apple in maniera piuttosto discreta e quasi sotto traccia, tramite un comunicato stampa che annunciava il debutto in streaming del film F1 con Brad Pitt. Il rebranding di Apple TV+ "Apple TV+ è ora semplicemente Apple TV" si legge nel comunicato "con una nuova vibrante identità". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Apple TV+ cambia nome: ora si chiama semplicemente “Apple TV” https://ispazio.net/2151724/apple-tv-plus-diventa-apple-tv-nuovo-nome… - X Vai su X
Sto installando il nuovo macOS Tahoe sul mio MacBook Air M4… vediamo subito cosa cambia e se davvero vale l’aggiornamento #macOSTahoe #MacBookAirM4 #Apple #TechLife #MacUpdate #macOS #AppleEcosystem #MikyAncona #MikyAnconaTec - facebook.com Vai su Facebook
Apple TV cambia nome e toglie il plus: le novità - Apple rinnova il suo servizio streaming: Apple TV+ diventa Apple TV con un nuovo look e un’identità più unificata. Scrive pcprofessionale.it
Apple TV cambia nome: addio al “plus” e nuovo rebranding per il servizio streaming - Lo streamer ha deciso per un restyling totale della piattaforma che in poco tempo si è distinta come una delle migliori del panorama tv. Come scrive movieplayer.it
Apple TV+ cambia nome: ora si chiama semplicemente “Apple TV” - Apple annuncia in sordina il rebranding del suo servizio di streaming: via il “+”, arriva una nuova identità visiva per un’esperienza più unificata. Riporta ispazio.net