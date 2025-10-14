Apple sperimenta i DLM 128x | una nuova efficienza per i modelli di linguaggio a diffusione Ma cosa sono?
Il sistema FS-DFM riduce drasticamente i tempi di inferenza. Una possibile alternativa agli LLM autoregressivi, specie sui dispositivi con risorse limitate come quelli portatili. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Apple sperimenta per #VisionPro un controllo neurale non invasivo, offrendo nuove opportunità di comunicazione a milioni di persone con disabilità Vai su X
Apple e Meta non stanno solo lanciando nuovi prodotti. Stanno mostrando due modi diversi di affrontare il futuro. Apple perfeziona ciò che conosci: piccoli passi, grande coerenza. Meta prova a cambiare le regole: rischia, sperimenta, osa. E in fondo non è cos - facebook.com Vai su Facebook