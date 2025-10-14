Apple rinomina TV+ | in arrivo Apple TV per l’offerta di contenuti originali

Cambio di brand legato al lancio di “F1 The Movie” con Brad Pitt. Resta da sciogliere il nodo della convivenza con app, store e hardware omonimi. Apple prepara un rebranding profondo per il suo servizio di streaming di contenuti originali: da Apple TV+ a Apple TV. L’aggiornamento del marchio accompagna l’arrivo in piattaforma di “F1 The Movie”, il lungometraggio con Brad Pitt prodotto dalla stessa Apple e atteso per il 12 dicembre. Cosa cambia e quando. Nuovo nome: Apple TV+ diventa Apple TV.. Tempistiche: il passaggio non è ancora visibile nell’app o sul sito, ma verrà finalizzato prima del 12 dicembre, in concomitanza con l’uscita del film. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

