Apple entra in una nuova era con il silenzioso rebranding del servizio di streaming

Apple ha silenziosamente rinominato il suo servizio di streaming mentre lo streamer entra in una nuova era. Apple TV+ è stato lanciato nel 2019 in un momento in cui diverse società multimediali stavano creando i propri streamer e cercavano di diventare il nuovo Netflix. Disney+ ha debuttato 11 giorni dopo. HBO Max della Warner Bros. e Peacock della NBCUniversal hanno seguito l’esempio nel 2020. Lo streamer ha annunciato oggi che eliminerà il “+” dal suo nome e d’ora in poi si chiamerà semplicemente Apple TV. In una dichiarazione, Apple ha citato questa mossa come rappresentativa della sua “nuova identità vivace”, in vista del futuro dell’azienda. 🔗 Leggi su Cinefilos.it