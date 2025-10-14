Apple entra in una nuova era con il silenzioso rebranding del servizio di streaming

Cinefilos.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha silenziosamente rinominato il suo servizio di streaming mentre lo streamer entra in una nuova era. Apple TV+ è stato lanciato nel 2019 in un momento in cui diverse società multimediali stavano creando i propri streamer e cercavano di diventare il nuovo Netflix. Disney+ ha debuttato 11 giorni dopo. HBO Max della Warner Bros. e Peacock della NBCUniversal hanno seguito l’esempio nel 2020. Lo streamer ha annunciato oggi che eliminerà il “+” dal suo nome e d’ora in poi si chiamerà semplicemente Apple TV. In una dichiarazione, Apple ha citato questa mossa come rappresentativa della sua “nuova identità vivace”, in vista del futuro dell’azienda. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Apple avvia la produzione dei chip M5: una nuova era per l'intelligenza artificiale - L'innovazione tecnologica non si ferma mai, e Apple lo dimostra ancora una volta con l'avvio della produzione in serie dei chip M5, la prossima generazione dei processori della famiglia Apple Silicon. Da hwupgrade.it

iPhone 17 Air: l'alba di una nuova era per gli iPhone del futuro - Eppure, è proprio questo il traguardo che Apple si prepara a raggiungere con l'iPhone 17 Air. Si legge su hwupgrade.it

Jony Ive entra in OpenAI: l'ex guru del design di Apple «lavorerà su una nuova generazione di device» - La notizia, clamorosa, arriva dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Apple Entra Nuova Era