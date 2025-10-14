Applauso e standing ovation per il Papa al Quirinale poi la stretta di mano con Mattarella – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Un lungo applauso e una standing ovation per Papa Leone al termine del suo discorso al Quirinale, poi la stretta di mano con il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

