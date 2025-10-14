Applauso e standing ovation per il Papa al Quirinale poi la stretta di mano con Mattarella – Il video

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Un lungo applauso e una standing ovation per Papa Leone al termine del suo discorso al Quirinale, poi la stretta di mano con il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

applauso standing ovation papaApplauso e standing ovation per il Papa al Quirinale, poi la stretta di mano con Mattarella - (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Un lungo applauso e una standing ovation per Papa Leone al termine del suo discorso al Quirinale, poi la stretta di mano con il Presidente Mattarella. Segnala quotidiano.net

applauso standing ovation papaTrump accolto da una standing ovation al suo ingresso alla Knesset - (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un lungo applauso e una standing ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria ... Secondo msn.com

applauso standing ovation papaApplauso e standing ovation per Trump al suo ingresso alla Knesset israeliana - Donald Trump è entrato nell'aula della Knesset dove sta per pronunciare un discorso. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Applauso Standing Ovation Papa