Appalti rifiuti truccati ufficiale in aula | Marino Savoia e Vitale si incontravano per redigere bandi di gara ad hoc
“L’attività di indagine nasce dall’osservazione di un un gruppo di imprese consorziate riferibili a Carlo Savoia. In primis la nostra attenzione si è concentrata sul Consorzio Cite che ha manifestato una grande capacità di aggiudicarsi con una estrema facilità appalti nelle pubbliche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
IL CAOS AL POTERE Azienda Speciale, appalto dei rifiuti, concessioni demaniali: tre questioni aperte che bastano per capire il livello di paralisi in cui versa Terracina. Opere incompiute, manutenzioni mancate, fondi persi: la lista sarebbe infinita. Il centrodestr - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo appalto rifiuti, c'è la firma: "Più pulizia nel centro storico e attivazione delle eco isole intelligenti" https://ift.tt/MK83DaG https://ift.tt/luWZSh6 - X Vai su X
Caserta, caso appalti truccati: Nicola Ferraro torna in libertà - Svolta a sorpresa nell'inchiesta della Procura antimafia di Napoli sulle presunte sanificazioni addomesticate che lo scorso 9 settembre è sfociata nell'esecuzione di 17 ... Segnala ilmattino.it
Appalti truccati nei rifiuti e nelle sanificazioni, 17 arresti - Avrebbero corrotto amministratori locali per aggiudicarsi appalti, legati alla raccolta dei rifiuti, in favore di imprenditori di riferimento del clan. Segnala rainews.it
Appalti truccati in un comune del Salernitano - Appalti truccati in un comune del Salernitano: coinvolti pubblici ufficiali, ex amministratori ed attuali consiglieri del Comune di Valva e un imprenditore, indagati, a vario titolo, per falso ... Scrive ansa.it