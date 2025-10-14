Appalti in Comune Biondi chiede di essere interrogato dai giudici
Francesco Biondi, ex dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto di essere interrogato nel processo per corruzione al comune di Caserta che coinvolge politici, dirigenti, impiegati comunali e imprenditori. Nel corso dell’udienza preliminare celebrata dinanzi al gup Maria Pasqualina. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Il Comune di Palermo ha pubblicato sul Portale Appalti il bando per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 2026-2029. L'importo a base di gara è di un milione di euro. Le domande dovranno essere inviate entro il 14 novembre 202 - facebook.com Vai su Facebook
«Appalti truccati al Comune di Triggiano»: il 17 dicembre udienza preliminare per l'ex sindaco Donatelli - X Vai su X
Appalti truccati in un comune del Salernitano - Appalti truccati in un comune del Salernitano: coinvolti pubblici ufficiali, ex amministratori ed attuali consiglieri del Comune di Valva e un imprenditore, indagati, a vario titolo, per falso ... ansa.it scrive
Appalti, minoranza all’attacco sulla relazione dell’anticorruzione. Il Comune: “Nessuna violazione” - Eccessiva parcellizzazione delle commesse in procedure negoziate e affidamenti diretti, con elusione del divieto di frazionamento artificioso, non rispettando l’obbligo della programmazione ... Da bergamonews.it