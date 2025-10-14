Appalti in Comune Biondi chiede di essere interrogato dai giudici

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Biondi, ex dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto di essere interrogato nel processo per corruzione al comune di Caserta che coinvolge politici, dirigenti, impiegati comunali e imprenditori. Nel corso dell’udienza preliminare celebrata dinanzi al gup Maria Pasqualina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

