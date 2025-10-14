Apnea mostra personale di Paolo Bielli
Domenica 19 Ottobre 2025, alle ore 11.30, il Progetto Storiecontemporanee, a cura di Anna Cochetti, nello spazio Studio Ricerca e Documentazione di Via Poerio 16B ospita – nell’ambito della Manifestazione RAW Rome Art Week – la nuova personale di Paolo Bielli che presenta una serie compatta di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
