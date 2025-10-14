Aperitivo in Piazzetta approda a Ravenna per una giornata all’insegna dell’aperitivo #SenzaEtichette
Sabato 18 ottobre un iconico brand di aperitivi arriva a Ravenna, in piazza Andrea Costa, con una nuova tappa del format esperienziale che celebra l’autenticità dell’aperitivo all’italiana e lo spirito di convivialità #SenzaEtichette.Aperitivo in Piazzetta by Campari SodaL’atteso Aperitivo in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festa del Paese = festa grande! quest'anno BIS Aperitivo e cena in piazzetta con Frigerio Arredamenti E' consigliata la prenotazione c/o i Flli Frigerio (Ptta San Giuseppe) Pizza e hamburger a volontà 3 e 4 ottobre ? dalle 18 ********************************* - facebook.com Vai su Facebook