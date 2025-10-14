Aorn San Pio open week menopausa HOnda | visite gratuite tutte le informazioni per prenotare
Tempo di lettura: 2 minuti Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa e l’AORN San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, aderisce all’Open Week Menopausa (H) Onda che coinvolge gli ospedali con il Bollino rosa della Fondazione (H) Onda per offrire gratuitamente, servizi clinico-diagnostici ed informativi alla popolazione femminile sulla menopausa. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire eo ridurre le complicanze a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
