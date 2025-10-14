Anziana cade in casa | intervento dei Vigili del Fuoco in via Mattei

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura per un’anziana signora che è stata vittima di una caduta in casa. Un evento che ha allarmato i nipoti. La donna, infatti, non ha dato alcun cenno ai congiunti che stavano cercando di mettersi in contatto con lei. Il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave ha spinto i ragazzi ad allertare i Vigili del Fuoco che si sono presentati, insieme all’ambulanza, in via Mattei. I caschi rossi sono entrati in casa dal balcone e hanno potuto constatare, per fortuna, che la donna era stata vittima di questa caduta e non riusciva ad avvicinarsi agli apparecchi telefonici per lanciare l’allarme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

