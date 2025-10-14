Anziana cade in casa | intervento dei Vigili del Fuoco in via Mattei
Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura per un’anziana signora che è stata vittima di una caduta in casa. Un evento che ha allarmato i nipoti. La donna, infatti, non ha dato alcun cenno ai congiunti che stavano cercando di mettersi in contatto con lei. Il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave ha spinto i ragazzi ad allertare i Vigili del Fuoco che si sono presentati, insieme all’ambulanza, in via Mattei. I caschi rossi sono entrati in casa dal balcone e hanno potuto constatare, per fortuna, che la donna era stata vittima di questa caduta e non riusciva ad avvicinarsi agli apparecchi telefonici per lanciare l’allarme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Tragedia ad Anversa degli Abruzzi: anziana cade nella notte fuori casa dopo una passeggiata con le amiche, trovata morta il mattino seguente. - facebook.com Vai su Facebook
Cade in casa, poi le grida disperate d'aiuto: anziana salvata dopo l'allarme del vicino https://ift.tt/IsuGhVb https://ift.tt/XgsxUfE - X Vai su X
Anziana cade in casa. I vicini chiamano il 118 - Momenti di apprensione ieri mattina a Cuggiono, dove un’ottantaduenne è... Secondo ilgiorno.it
Un’anziana cade sui gradini di casa e viene ritrovata senza vita la mattina seguente - È una drammatica scomparsa quella di Teresa Di Cesare, un'anziana di 85 anni, trovata senza vita questa mattina nei pressi della sua abitazione ad Anversa degli Abruzzi. Segnala terremarsicane.it
Anziana cade in casa e urla per chiedere aiuto: un uomo la sente, la soccorre, le ruba tutti i gioielli e scappa - Un'anziana donna si trovava in casa a Sorso (Sassari), dove viveva da sola, quando è caduta nella sua stanza da letto. Come scrive leggo.it