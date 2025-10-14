Antonio Mancini e l' omicidio dell' ex moglie Cleria il gip | Voleva uccidere il nipote e sterminare la famiglia

Uccidere il nipotino e sterminare la restante famiglia del figlio. Sarebbero stati questi gli obiettivi di Antonio Mancini, il 69enne accusato dell'omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e del tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre a. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Nella Chiesa di San Nicola a Lettomanoppello in tantissimi hanno preso parte alla veglia di preghiera per Cleria Mancini, uccisa giovedì dall'ex marito Antonio Mancini. Il parroco don Davide Schiazza: «Troppe donne intrappolate nel dolore di una società mas - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio a Lettomanoppello, Antonio Mancini dopo aver ucciso l'ex moglie avrebbe preso di mira anche il nipotino 12enne - X Vai su X

Antonio Mancini e l'omicidio dell'ex moglie Cleria, il gip: "Voleva uccidere il nipote e sterminare la famiglia" - Sarebbero stati questi gli obiettivi di Antonio Mancini, il 69enne accusato dell'omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e ... Segnala today.it

Antonio Mancini voleva sterminare tutta la famiglia, il nipote 12enne: «Urlava "vi uccido tutti", ha colpito nonna poi ha sparato verso di me» - Antonio Mancini voleva sterminare tutta la famiglia di suo figlio, nipotino 12enne compreso. Da leggo.it

Cleria Mancini uccisa con un solo colpo di pistola al cuore, l'ex marito Antonio: «Gli spari partiti per sbaglio. Io barricato? Ero ubriaco» - Il 69enne è stato arrestato per l'omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e ... Secondo leggo.it