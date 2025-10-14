Antonio Mancini e l' omicidio dell' ex moglie Cleria il gip | Voleva uccidere il nipote e sterminare la famiglia

Uccidere il nipotino e sterminare la restante famiglia del figlio. Sarebbero stati questi gli obiettivi di Antonio Mancini, il 69enne accusato dell'omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e del tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre a. 🔗 Leggi su Today.it

