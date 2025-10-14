Antonio Conte ad Acerra violenza non deve vincere mai
Tempo di lettura: 2 minuti “La violenza non deve vincere mai, che sia in uno stadio, per strada o in un focolare domestico. Dobbiamo essere intransigenti e cercare sempre una via diversa”. Lo ha detto l’allenatore del Calcio Napoli, Antonio Conte, arrivato a sorpresa ad Acerra (Napoli), per l’intitolazione di alcuni locali del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca durante la finale di Coppa dei Campioni dell’85 nello stadio “Heysel” in Belgio. Il centro sportivo è frequentato soprattutto dai ragazzi a rischio del territorio. “ Essere qui oggi mi riporta a quando ero bambino – ha aggiunto Conte – sono cresciuto in un oratorio, e non avevamo questo campo bellissimo, ma un campo pieno di buche che per noi era San Siro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
