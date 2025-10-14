Antonella Fiordelisi amore a gonfie vele con Giulio Fratini ma niente convivenza

"Ognuno fa le cose sue", ha rivelato la showgirl. "Preferisco affrontare tutto con calma, con cautela". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonella Fiordelisi, amore a gonfie vele con Giulio Fratini, ma niente convivenza

News recenti che potrebbero piacerti

Antonella Fiordelisi ci fa rivivere un pezzettino della sua straordinaria @elodiedipa, l’artista che ha portato sul palco di #TaleEQualeShow lo scorso venerdì #LVB Vai su X

GF Vip, Antonella Fiordelisi choc: «Totti mi ha scritto. Higuain voleva le mie foto hot». La reazione di Signorini «E Noemi?» ---> https://bit.ly/3SOJEIV - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Fiordelisi, amore a gonfie vele con Giulio Fratini, ma niente convivenza - In una lunga intervista, Antonella Fiordelisi ha raccontato come procede l'amore con Giulio Fratini. msn.com scrive

Antonella Fiordelisi e la storia con Fratini: “Convivenza? Ecco cosa ne penso” - La conoscenza che è diventata una relazione e i progetti futuri: Antonella Fiordelisi ha parlato della storia con Giulio Fratini. Da donnaglamour.it

Antonella Fiordelisi parla dell’amore con Giulio Fratini, svela chi è più geloso e menziona il suo ex Edoardo Donnamaria - Antonella Fiordelisi parla dell’amore con Giulio Fratini, svela chi è più geloso e menziona il suo ex Edoardo Donnamaria. Come scrive isaechia.it