Antonella Bundu piagnucola | Toscana rossa non supera la soglia del 5% e lei fa ricorso per cambiare la legge elettorale

A scrutinio ultimato la lista Toscana Rossa capeggiata da Antonella Bundu, non raggiunge il 5%. Pertanto, nonostante il bel successo personale di quella che era considerata il terzo incomodo tra Giani e Tomasi, non ottiene seggi al consiglio regionale. Di qui la decisione di presentare ricorso in tribunale per un riconteggio ed analisi dei voti che al momento non permettono l’ingresso della candidata presidente di Regione. Lei ha raccolto come preferenze il 5,18%, ma la lista che la sostiene, Toscana Rossa appunto, solo il 4,51%. Bundu piagnucola: “Diverse persone hanno messo la X esclusivamente sul candidato presidente, cioè io, senza fare voto disgiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antonella Bundu piagnucola: Toscana rossa non supera la soglia del 5% e lei fa ricorso per cambiare la legge elettorale

