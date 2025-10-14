Antonella Bundu fa ricorso | regionali in Toscana terremoto rosso Cosa sta succedendo
Si è concluso lo scrutinio delle 3.922 sezioni per le regionali in Toscana (manca il risultato di una sola sezione). Il candidato del campo largo Eugenio Giani è stato riconfermato presidente con 752.241 voti pari al 53,92%. Il candidato del centrodetra Alessandro Tomasi ha raccolto 570.612 voti pari al 40,90%. Antonella Bundu di Toscana Rossa ha raggranellato 72.306 voti pari al 5,18%. Ed è stata proprio la candidata di Toscana Rossa, padre originario della Sierra Leonese ed ex compagna di Piero Pelù, a stupire tutti. Il suo è stato un successo personale, una "quasi vittoria" perché la sua lista, che tiene insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile, ha preso meno voti di lei fermandosi al 4,5% e restando sotto la soglia di sbarramento del 5%: non avrà, dunque, rappresentanti in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
