Anticipazioni Uomini e Donne del 14 ottobre | torna Jakub ma per Sara Federico bacia Agnese ma non è attratto

Fanpage.it | 14 ott 2025

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 ottobre. Fanpage.it apprende che Jakub Bakkour è tornato in studio ma per Sara Gaudenzi. Federico Mastrostefano ha baciato Agnese, ma continua a non essere attratto da lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

