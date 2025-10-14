Anticipazioni Uomini e Donne del 14 ottobre | torna Jakub ma per Sara Federico bacia Agnese ma non è attratto

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 ottobre. Fanpage.it apprende che Jakub Bakkour è tornato in studio ma per Sara Gaudenzi. Federico Mastrostefano ha baciato Agnese, ma continua a non essere attratto da lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

UOMINI E DONNE - colpo di scena La scelta della dama Sabrina. Cosa accadrà in studio, in anteprima le anticipazioni a Fanpage.it - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Jakub si elimina, Mario Lenti suscita polemiche https://msn.com/it-it/intrattenimento/tv/uomini-e-donne-anticipazioni-registrazioni-jakub-si-elimina-mario-lenti-suscita-polemiche/ar-AA1Oo94r?ocid=spr_ent&business - X Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne del 14 ottobre: torna Jakub ma per Sara, Federico bacia Agnese ma non è attratto - Il corteggiatore di Cristiana, che aveva detto addio al programma nella scorsa registrazione, ha cambiato idea. Segnala fanpage.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre 2025/ Cristiana nella bufera, delusione per Rosanna - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre 2025: Cristiana Anania nella bufera, delusione per Rosanna Siino e Mario spiazza De Filippi ... ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 14 ottobre: tra lacrime, sorprese e nuovi colpi di scena - A chi pensava che la settimana sarebbe partita con il freno tirato, Uomini e Donne risponde subito con una puntata che promette di far discutere. Segnala alphabetcity.it