Si prospettano puntate ricche di colpi di scena a Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della registrazione che è stata effettuata il 13 ottobre, ci sono stati vari episodi che hanno lasciato i presenti con il fiato sospeso. Sia al Trono Over sia a quello Classico non sono mancati scontri, abbandoni, ritorni e momenti estremamente concitati. Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 13 ottobre: presunti accordi, ritorni e novità. Le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne rivelano che si è partiti da Cinzia Paolini. La donna sta uscendo con Mario Lenti ed Enrico, ma in studio ci sono state delle discussioni molto accese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Anticipazioni UeD: una coppia è d’accordo? Torna un cavaliere, Jakub va via