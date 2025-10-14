Anticipare le varianti Covid | il software italiano che rivoluziona i vaccini

Un team di ricercatori italiani ha messo a punto un software innovativo in grado di anticipare le varianti del SARS-CoV-2, offrendo un prezioso strumento per aggiornare vaccini e terapie monoclonali. Questa scoperta promette di rivoluzionare la lotta contro il Covid-19, facilitando scelte più mirate e tempestive nella risposta alla pandemia in continua evoluzione. Software avanzato per prevedere le mutazioni del virus. L’intuizione nasce dalla collaborazione tra l’Aoup di Pisa, il Politecnico di Milano e l’Istituto Spallanzani di Roma. Il nuovo algoritmo, chiamato ConvMut, si basa sul principio dell’evoluzione convergente, un fenomeno biologico in cui specie diverse sviluppano caratteristiche simili per adattarsi a condizioni ambientali comuni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

