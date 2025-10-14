Antica e nuova Rosalia fonti e immagini dei culti della Santuzza

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alle 18, la Sala dei 99 di Palazzo Branciforte ospiterà l’incontro Antica e nuova Rosalia. Fonti e immagini dei culti della Santuzza, con cui si conclude l'approfondimento di alcuni temi e questioni centrali nel dibattito contemporaneo, quali la condivisione, la cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

