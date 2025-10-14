Another Love trame dal 20 al 24 Ottobre 2025
? Lunedì 20 Ottobre 2025 Leyla e Kenan lasciano Istanbul per addentrarsi in una zona remota, alla ricerca di indizi sul misterioso Giocattolaio. Il loro viaggio li conduce da Ahmet, un ex editore ormai ritirato dalla scena giornalistica, che potrebbe custodire la chiave per comprendere gli eventi oscuri del 7 settembre 1995. L’uomo, però, si mostra evasivo: finge di non ricordare nulla e si rifiuta categoricamente di mostrare le vecchie copie del giornale. Il suo atteggiamento ambiguo lascia intendere che dietro il suo silenzio si nasconda molto più di quanto voglia ammettere. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
