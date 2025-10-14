Annunciati i nuovi concorrenti di Lol 6 | chi sono i comici dello show di Amazon Prime Il cast completo

Amazon ha rivelato il cast di Lol 6, lo show comico in onda su Prime Video giunto alla sesta edizione. Come di consueto saranno 10 i comici protagonisti della trasmissione: si tratta di Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada. Confermati alla conduzione, dopo il debutto dello scorso anno, Angelo Pintus, che aveva già partecipato alla prima edizione della trasmissione in veste di concorrente, e Alessandro Siani. Due le novità: la presenza di Federico Basso, vincitore della quinta edizione, e Andrea Pisani, anche lui nel cast della stagione precedente, che avranno il ruolo di “disturbatori”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Annunciati i nuovi concorrenti di Lol 6: chi sono i comici dello show di Amazon Prime. Il cast completo

