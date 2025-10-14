Anne Hathaway Lady Gaga e Meryl Streep | perché sono tutte sul lago di Como

Il lago di Como diventa ancora una volta set cinematografico internazionale, anche il ramo lecchese. Tra i protagonisti sbarcati in questi giorni c’è Anne Hathaway, tornata nei panni dell’indimenticabile Andy Sachs per il sequel de Il Diavolo veste Prada, il film attesissimo del 2026.Come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Anne Hathaway e «Il diavolo veste Prada» a due passi dal Ticino - X Vai su X

R101. KT Tunstall · Suddenly I See. Colpo di scena in pieno centro a Milano: Anne Hathaway, la star de Il diavolo veste Prada, è apparsa a sorpresa tra la folla in Piazza Duomo. Tra sguardi increduli e telefoni alzati, l’attrice ha portato un tocco di Hollywood ne - facebook.com Vai su Facebook

Anne Hathaway, Lady Gaga e Meryl Streep: perché sono tutte sul lago di Como - Il lago di Como diventa ancora una volta set cinematografico internazionale, anche il ramo lecchese. leccotoday.it scrive

Il Diavolo veste Prada 2 – Lady Gaga avvistata a Milano sul set del film “con chioma platino, top nero e occhiali scuri” - La popstar è stata vista alla Pinacoteca di Brera durante le riprese blindatissime con chioma platino e occhiali scuri ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Il Diavolo Veste Prada 2: Lady Gaga entra nel cast del sequel - Il Diavolo veste Prada 2 è uno tra i film più chiacchierati sul web negli ultimi tempi soprattutto visto che le riprese non sono ancora terminate. Riporta filmpost.it