Annamaria Bernardini de Pace protesta con il sindaco di Milano Sala per la proposta di assegnare l’Ambrogino d’oro alla Global Sumud Flotilla. L’idea è stata lanciata da due consiglieri di maggioranza, la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni e il consigliere Carlo Monguzzi, i quali hanno suggerito di assegnare la massima onorificenza cittadina alla capomissione Margherita Cioppi. Una proposta che ha innescato diverse reazioni, tra cui quella di Bernardini de Pace, che nel 2015 ha ricevuto l’Ambrogino per aver “diffuso e promosso importanti battaglie di diritto e di cultura civile a sostegno delle donne, delle coppie, di chi affronta il percorso di separazione e divorzio” e per il suo “ruolo prezioso cittadino e nazionale nell’attuazione della Costituzione, del progresso sociale e della libertà”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Annamaria Bernardini de Pace scrive a Sala: “Se assegnate l’Ambrogino alla Flotilla, restituisco il mio”